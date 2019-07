Maltempo | sei morti in Grecia | un disperso a Taranto | tempesta di grandine a Pescara

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ilnelle MarcheIlnelle MarcheIlnelle MarcheIlnelle MarcheIlnelle MarcheIlnelle MarcheIlnelle MarcheIlnelle MarcheL’ultima colpita, in ordine di tempo, è stata. Una tromba d’aria si è abbattuta su città e provincia. Una gru dello stabilimento ArcelorMittal Italia, l’ex Ilva, è precipitata in mare e un operaio di 31 anni è. Era solo nell’abitacolo della gru sul quarto sporgente dello stabilimento nell’area portuale. Ilè arrivato in Puglia dopo aver devastato l’intera costa adriatica. https://www.youtube.com/watch?v=7yujGayRQRo Sono decine le immagini e i video on line a mostrare il disastro avvenuto a, ma anche i danni a Milano Marittima e nelle Marche. https://twitter.com/a deantonis/status/1148919347366322182 La città abruzzese è stata colpita da una grandinata ...

AnnaMariajuve : @Max5229 Sto vedendo adesso cos'ha fatto il maltempo..?? Da te tutto bene.. Scusa non mi ricordo di dove sei.. - sosemergenza : RT @Anpasnazionale: ?? Maltempo in Abruzzo: l'assistenza dei volontari ANPAs impegnati in attività di supporto al territorio con motopompe… - McLarenBlogF1 : #Grecia, morti sei turisti per maltempo -