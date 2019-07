Incidente a Solarolo | auto finisce in un fossato | gravi 2 bambine che erano con la nonna

fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2019) Rocambolesco, in provincia di Ravenna, dove un furgoncino guidato da una donna di 70 anni è uscito di strada per cause in via di accertamento ed è finito in un profondo canale di scolo. Ferite le due nipoti della conducente, di 6 e 10 anni, trasferite in elisoccorso all'ospedale di Cesena.