Fondi Lega,Savoini:trappola per Salvini

Gianluca, protagonista dell'audio sui presuntirussi alla, respinge ogni accusa bollandola come "mistificazione, inganno, falsità, mascalzonata" e non esclude che sia una "" contro, "per rompere le scatole" al vicepremier. "Non serve molto per manomettere un file, tagliare frasi, alterare la voce". "Non mi riconosco nella voce,né nei discorsi che faccio",ha affermatoche è a capo dell'Associazione Lombardia-Russia, intervistato da Repubblica.(Di giovedì 11 luglio 2019)