Emanuela Orlandi | vuote le tombe del “mistero” vaticano

Emanuela Orlandi - le tombe al cimitero teutonico sono vuote : È una storia di cui non si riesce a vedere la fine quella di Emanuela Orlandi, scomparsa 36 anni fa. Oggi l’ennesima attesa e l’ennesima delusione per la famiglia della ragazza di cui non si hanno notizie dal 1983. La decisione del Vaticano di aprire due tombe del cimitero teutonico aveva riacceso le speranze. Il trovarle vuote ha portato rabbia e sconforto. Nelle tombe aperte non c’è traccia di Emanuela Orlandi, ma nemmeno ci sono i resti delle ...

Le tombe dove si cercava Emanuela Orlandi sono vuote : Le due tombe aperte oggi al cimitero teutonico all'interno della Città del Vaticano alla ricerca dei resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983, "sono vuote". Lo dice il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. "Mi aspettavo di tutto ma non di vedere le tombe vuote. Serve fare degli approfondimenti per capire come mai". Le operazioni di apertura erano iniziate alle ore 8:15 di stamani, dopo una ...

Emanuela Orlandi : tombe aperte a cimitero teutonico entrambe vuote : Roma – Le tombe del cimitero teutonico che si trova all’interno delle mura vaticane “sono vuote”. Oggi sono state aperte alla presenza di Pietro Orlandi e del legale Laura Sgro’. Si cercava la certezza che il corpo di Emanuela Orlandi, scomparsa 36 anni fa, non fosse li’. E invece l’inattesa sorpresa: “Tutto ci aspettavamo tranne che fossero vuote”, ha detto Pietro all’uscita. “È ...

Emanuela Orlandi - aperte le due tombe al cimitero Teutonico : sono vuote : A dare la notizia è stato Pietro, il fratello di Emanuela, uscendo dal Vaticano: «Entrambe le tombe sono vuote. Perché ci hanno indicato quel luogo come la sua sepoltura?». L’avvocatessa Sgrò. «È vergognoso»

Emanuela Orlandi - le due tombe in Vaticano trovate vuote. Il legale : «Incredibile» : Sembra non finire mai il giallo di Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa a Roma 36 anni fa: uno dei più intricati misteri italiani. Stamattina alle 8.15, dopo una preghiera davanti ai...

