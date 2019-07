È allarme ignoranza | un ragazzo su tre non capisce un testo

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Francesca Angeli Alla fine delle medie su geometria e logica il 40% è fermo alle elementari. La scuola serve a chi non ne avrebbe bisogno, non recupera chi è in difficoltà Roma - L'Italia è in emergenza educativa. I risultati degli ultimi test Invalsi (l'ente di valutazione del sistema scolastico diretto da Anna Maria Ajello) possono essere criticati e ridimensionati, ma sarebbe ipocrita fingere di ignorare quello che è evidente da molti anni. La scuola italiana non riesce a recuperare gli studenti in difficoltà e finisce per esercitare la sua funzione al meglio soltanto con chi in realtà ha la possibilità di riparare lacune e carenze grazie alla propria famiglia e al proprio stato sociale. Soltanto due alunni su tre arrivano alla fine dei due snodi cruciali del percorso di studi, l'esame di terza media e la Maturità, con la capacità di comprendere pienamente undi ...

AS3691 : RT @24Mattino: In onda con la rassegna stampa di @MariaLatella ecco i temi 1-Un audio da Mosca, fondi alla Lega 2-Tornado e grandine, colp… - Sabba69 : RT @24Mattino: In onda con la rassegna stampa di @MariaLatella ecco i temi 1-Un audio da Mosca, fondi alla Lega 2-Tornado e grandine, colp… - OrizzontiEtici : ma che notizia ! allarme ignoranza...se ne sono accorti adesso? sono decenni che si nota e purtroppo si vede! -