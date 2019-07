Cannabis | Coldiretti | “Serve chiarezza | i terreni coltivati sono aumentati 10 volte”

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Serve un intervento definitivo del legislatore per tutelare i cittadini senza compromettere le opportunità di sviluppo del settore con centinaia di aziende agricole che hanno investito nellae iin Italia che nel giro di cinque annidi dieci volte dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018, nelle campagne dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna“: lo afferma lanel commentare le motivazioni della sentenza emessa a fine maggio dalle Sezioni Unite della Cassazione sui limiti della legge 242 del 2016 che, tra l’altro, osserva che “resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia, nell’esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica ...

coldiretti : Cannabis, Coldiretti: fare chiarezza, in Italia terreni aumentati di 10 volte -