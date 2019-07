Assunzioni educatori | psicologi | assistenti sociali e infanzia | Oss | invio cv ad agosto

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sono ancora molte le aziende come l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale ''Estar'' e le agenzie per il lavoro come Orienta e Umana che ricercano ulteriore personale professionale con l'incarico di educatore, assistente, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da assegnare presso le varie sedi di lavoro situate sul territorio nazionale. Bando di Concorso adEstar ha in corso un reclutamento speciale orientato al superamento del precariato mediante procedimento concorsuale unificato, per titoli ed esami, destinato agli aventi diritto per il conferimento di 11 posti in qualità di dirigente psicologo, disciplina dia, di cui 7 posizioni tramite l'azienda ospedaliera-universitaria Careggi e 4 collocazioni presso l'azienda Usl Toscana Centro. I profili che aderiscono a tale avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti ...

