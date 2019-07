Airbnb | il primo prezzo è quello giusto | stop a oneri e tariffe “a sorpresa”

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) (Immagine: pixabay) Prenotare una casa sapendo fin da subito quale sarà ildefinitivo finale, comprensivo di tasse eaggiusta la rotta e si adegua agli standard stabiliti dalla Commissione europea, che insieme alle autorità di consumatori, lo scorso luglio ha invitato il portale di affitti brevi ad allinearsi alle norme in vigore. Migliorando e chiarendo il modo in cui presenta le offerte di alloggio. Cosa cambia? Adesso, in fase di scelta e prenotazione, il consumatore può stare certo che ilche visualizza nella prima pagina, è lo stesso che dovrà pagare anche alla fine dell’iter di prenotazione. Nelle ricerche di alloggio con date selezionate, gli utenti visualizzano iltotale nella pagina dei risultati. Inclusi tutti glie leobbligatorie applicabili, come il servizio, le spese di pulizia e le tasse locali. Non ci saranno più ...

