Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 | 30

(Di mercoledì 10 luglio 2019)rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostradafiumicino e lanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra BUFALOTTA e via prenestina. ANORD SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE il tutto verso san giovanni sulla via aurelia per lavori che interessano parte della sede stradale si rallenta tra largo tomaso perassi e via gregorio xi in direzione raccordo anulare CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORIRALLENTATO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DDIREZIONE OSTIA MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ...

