Tagli di capelli per l' estate | lo shag e la tonalità Milk Tea

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In questa2019 sono di tendenza molti nuovidi; in particolare il grande protagonista sarà lo. L'hairstyle in questione è molto facile da portare e inoltre è adatto alle donne di tutte le età: di seguito tutte le ultime proposte a riguardo. Nuove chiome Loera di moda negli anni '70, però ultimamente è ritornato alla ribalta e viene sfoggiato da moltissime celebrità. Ad esempio la modella britannica Suki Waterhouse porta loclassico: su quest'ultimo la frangia è molto piena, le lunghezze sono scalate e terminano con dei boccoli molto leggeri. Questa proposta è perfetta per i volti ovali o spigolosi: in questo modo i lineamenti diventano molto dolci e il look molto più sbarazzino. Una versione molto glamour è stata scelta dalla modella e attrice americana Emily Ratajkowski: la lunghezza è media e la frangia assomiglia molto a un ciuffo, davvero molto ...

