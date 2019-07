Samantha De Grenet | 48 anni | in bikini lascia senza fiato | un fisico “di marmo”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Mi piace molto Instagram. Preferisco chiamare amici i miei follower. Il 97% delle persone con me molto è carino, non do l’idea della bomba sexy, della pantera. Sono una donna semplice, mi sento una persona normale a cui è capitato un lavoro particolare. Quindi il mio rapporto con le persone va di conseguenza”. Parole della bellaDeche, anche se in video si vede poco, sui social è attivissima. Conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella, nel 2005 ha sposato l’ingegnere Luca Barbato e si è separata dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 però, ha detto di essere ritornata insieme al padre di suo figlio e l’anno successivo è stato quello delle nozze bis. Su Instagram la Deconta circa 360mila fan e, come detto, condivide quasi quotidianamente immagini del suo privato. Oggi ha 48ma, parlano le ultime foto,è più bella e in forma che mai. ...

