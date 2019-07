RepNa | Il Real è disposto a concedere rateizzo in 4 anni al Napoli per James

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’edizione napoletana di Repubblica non ha alcun dubbio che la trattativa delcon ilMadrid perRodriguez sia ormai alle battute finali. Il blitz spagnolo di Giuntoli, scrive, ha raggiunto l’obiettivo. Il ds ha incontrato Jorge Mendes e i dirigenti dele li ha rassicurati delle intenzioni di De Laurentiis di chiudere l’affare. Sull’ingaggio c’è già l’ok del colombiano per 6,5 milioni a stagione e l’accordo è raggiunto anche per i diritti di immagine. Anche il prezzo del cartellino è stato concordato tra le parti: 42 milioni più bonus. L’unica divergenza è che illi vorrebbe tutti subito mentre ilspinge per la formula del prestito oneroso (7 milioni) con diritto di riscatto. “I dirigenti delle merengues sembrano disposti invece al massimo auna rateizzazione quadriennale del versamento ...

