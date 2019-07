Remnant | From the Ashes ci mostra i Ciclopi in un nuovo filmato di gioco

Remnant : From the Ashes si mostra in un nuovo trailer dedicato al Ward 13 ed al Labirinto : I ragazzi di Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato agli Hub presenti in Remnant: From the Ashes, precisamente stiamo parlando del Ward 13 e del Labirinto.Come riporta VG247, Ward 13 è una sorta di base a disposizione del giocatore in cui sarà possibile ottenere rifornimenti, potenziare le varie armi ed acquisirne di nuove, oltre ad approfondire il lore del gioco. Il Labirinto è invece una sorta dimensione legata a più piani di ...

Il nuovo trailer di Remnant : From the Ashes mostra le lande desolate di Rhom : Remnant: From the Ashes è il nuovo sparatutto in terza persona di Gunfire Games (Darksiders 3). In questo titolo una forza inter-dimensionale chiamata Root ha invaso la Terra e ha lasciato l'umanità nel caos. Per sopravvivere e sconfiggere definitivamente il nemico, i giocatori dovranno viaggiare in altri regni. Uno di questi è Rhom che può essere visto nel nuovo trailer riportato da Gamingbolt.Rhom è interessante perché i suoi abitanti hanno ...