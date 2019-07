Pallanuoto | l’azzurro Michael Bodegas si trasferisce dalla Pro Recco al Barceloneta

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Continuano le grandi novità:Proarriva con un impressionante palmares! Ha firmato fino al 2021. La famiglia cresce, benvenuto! È un grande rinforzo per la squadra” parole piene di entusiasmo quelle lette sul profilo Facebook del. Gran colpo di mercato quello timbrato da una delle più importanti realtà dellaspagnola. Da segnalare che in questi giorni è stato acquistato anche il fuoriclasse serbo Milan Aleksic, arrivato dallo Szolnok. Il centroboa italo-francese, da anni presente nel campionato di Serie A1 (prima all’AN Brescia e poi alla Pro), è uno dei più forti nel proprio ruolo a livello internazionale e, come visto spesso nel Settebello, può rappresentare una sorta di jolly, visto che può ricoprire diversi ruoli. In questa stagione non si è trovato al meglio, soprattutto a livello fisico. Ora è concentrato sui Mondiali ...

