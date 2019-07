ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Anche quest’anno si è consumato l’show, in un noto albergo del centro di Milano, per presentare il nuovo Palinsesto de La7. L’editore e imprenditore è partito subito dai numeri, con la concretezza che lo contraddistingue. “Per me questo è un bilancio più che positivo, considerando che solo seifa quando sono arrivato io, – afferma – la Rete perdeva 100 milioni l’anno, oggi chiude con un piccolo utile di 400mila euro. Dal 16 settembre 2018 al 15 giugno 2019 la Rete ha raccolto il 3.9% di share nella giornata, pari a un +6% rispetto al periodo omologo della stagione precedente. Nel solo mese di maggio con il 3.97% di share nelle 24 ore La7 è arrivata a essere la sesta Rete assoluta davanti a Retequattro, così come in precedenza nei mesi di ottobre e febbraio”. Confermati per la stagione 2019-2020 i programmi di successo da “Otto e ...

Cascavel47 : Palinsesti La7, Urbano Cairo: “Giletti con noi per due anni. La Clerici? Non devo salvarla io. No a Miss Italia”… - paoloigna1 : Palinsesti La7: la grande novità è Licia Colò, Chernobyl in chiaro e poi confermati tutti i pilastri, da Gruber a… - FQMagazineit : Palinsesti La7, Urbano Cairo: “Giletti con noi per due anni. La Clerici? Non devo salvarla io. No a Miss Italia” -