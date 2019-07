Lega | Salvini | “Savoini? Non sapevo di quell’incontro Riferire in Parlamento? Non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Posso ribadire che né dagli Usa, né da Russia, né da Cina, né dal Brasile né dalla Groenlandia non abbiamo mai chiesto e avuto una lira, da nessuno. C’è l’audio dell’incontro? Ma sapete quanta gente parla con altra gente. Allanon è arrivato un centesimo“. Matteorisponde così alle domande dei cronisti, che fuori da Palazzo Chigi, al termine del vertice sull’immigrazione, chiedono chiarimenti sull’audio diffuso dal sito americano ‘Buzzfeed’ e sui presunti finanziamenti Russia-. “Savoini era con me in Russia? Con me c’era decina di imprenditori – afferma il leader della– a lui non ho chiesto né ho mai chiesto di chiedere ad altri alcunché, e nondi quell’incontro. I bilanci dellasono pubblici e non riferirò in Aula di questa vicenda perchè io non c’entro ...

matteorenzi : O questa è una #FakeNews o questo è uno scoop clamoroso. Usare il petrolio russo per finanziare la Lega? Sarebbe pa… - ilpost : Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere fondi illegali per la Lega - lauraboldrini : La Lega ha sottratto 49 milioni di euro ai cittadini italiani e, in più - dice #BuzzFeed - un collaboratore di Salv… -