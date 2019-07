agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Non si sono mai fermati. Ma adesso che il governo torna a parlare di contrasto all'immigrazione clandestina, ecco rispuntare i. Ilè datato ma in queste settimane è tornato d'attualità per via delle vicende che hanno riguardato le navi delle Ong impegnate nei soccorsi. C'è tra l'altro un'indagine della Procura di Agrigento che potrebbe svelare alcuni retroscena preoccupanti, tanto che il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sta valutando di rispedire nel Mediterraneo le navi della Marina militare e della Guardia di finanza. Così il governo pensa di stroncare tutte le partenze di gommoni e pescherecci che da anni sfuggono ai controlli dei radar. Sullo sfondo deisi nasconde uno scenario che interessa l'intelligence: la presenza di alcune "navi madre" che sostano nel Mediterraneo, ...

alex_orlowski : @Agenzia_Italia Il fenomeno ignorato della Ndrangheta al nord - AndreaColandrea : RT @Agenzia_Italia: Il fenomeno ignorato dei micro-sbarchi dei #migranti - Agenzia_Italia : Il fenomeno ignorato dei micro-sbarchi dei #migranti -