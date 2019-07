Fifa 19 Patch 1 16 – Title Update 15 | nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed

Fifa 19 : Disponibile la Patch 1.16 per le console : EA tramite un comunicato ci informa che è Disponibile la quattordicesima Patch ( 1.16 ) correttiva per le piattaforme Playstation 4 e Xbox One. Di seguito vi sveliamo l’elenco dei fix. Apportate le seguenti modifiche: Svariate modifiche tecniche alla reattività di gioco. Maggiori dettagli al seguente link. I seguenti problemi sono stati risolti: I giocatori non erano in grado di inviare i replay... Source

Fifa 19 Patch 1.15 – Title Update 15 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 9 luglio per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che puntano a migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche di ciò che […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.15 – Title Update 15: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ...

Fifa 19 : Pitch Notes #15 – Reattività di gioco – Dettagli Patch 1.15 : Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che abbiamo aggiornato la community sugli sforzi del nostro team incentrati sulla Reattività del gameplay. Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento del titolo, disponibile ora su PC e in arrivo per PlayStation 4 e Xbox One, abbiamo voluto fornire alcune informazioni sul lavoro svolto per apportare le modifiche presenti in questo nuovo... Source