Emanuela Orlandi | giovedì l’apertura delle due tombe Il fratello | “Finalmente

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nuovo capitolo del caso. In Vaticano è tutto pronto per aprire le due, all’interno del Cimitero Teutonico, dove i suoi famigliari sospettano che ci siano i resti della ragazza scomparsa nel 1983. L’operazione, fortemente voluta dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e disposta dal promotore di giustizia vaticano Gian Piero Milano, sarà effettuata nella prima mattinata dell’11 luglio 2019. Saranno aperte la cosiddetta “Tomba dell’Angelo” in cui è sepolta la principessa Sophie von Hohenlohe, morta nel 1836, e quella attigua in cui è sepolta la principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo, morta nel 1840. Il supporto all’autorità giudiziaria sarà garantito da personale qualificato del Centro operativo di sicurezza della Gendarmeria Vaticana. A occuparsianalisi dei reperti e del prelevamento dei campioni per il successivo esame del DNA, in presenza del perito ...

Agenzia_Ansa : Caso Emanuela #Orlandi domani l'apertura delle tombe di due principesse nel cimitero teutonico dentro le mura vatic… - fattoquotidiano : Emanuela Orlandi, il Vaticano ordina l’apertura di due tombe nel Cimitero Teutonico - SkyTG24 : Emanuela Orlandi, disposta l'apertura di due tombe in Vaticano -