Bari | deputato Pd litiga per uno sdraio e poi mostra il tesserino

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Aurora Vigne Ubaldo Pagano ha avuto un diverbio con i gestori del lido di Monopoli, a, i quali si sono sentiti costretti a chiamare la polizia Di prima mattina i lettini in spiaggia erano già sold out e ilPd Ubaldo Pagano, giunto al lido di Monopoli () insieme alla sua famiglia, non ha potuto fare altro che infiammarsi. Secondo quanto riferito dall'Huffington Post, tra i gestori del bagno e ilè scoppiata una violenta discussione, tanto che a un certo punto i proprietari si sono visti costretti a chiamare la polizia per calmare le acque ed evitare di continuare a disturbare gli altri ospiti. All'arrivo della volante, però, Pagano avrebbe esibito il suoda(per motivi ancora tutti da chiarire). Su Facebook il piddino ha cercato di dare un senso al gesto, spiegando che si trovava in mancanza di altri documenti. In un lungo post ...

Stefano47510568 : RT @MFantinati: Deputato del Pd mostra il tesserino in spiaggia per avere l'ombrellone in prima fila. Adesso vogliono farsi raccomandare an… - GioChirilly : RT @MFantinati: Deputato del Pd mostra il tesserino in spiaggia per avere l'ombrellone in prima fila. Adesso vogliono farsi raccomandare an… - Mambolas : RT @MFantinati: Deputato del Pd mostra il tesserino in spiaggia per avere l'ombrellone in prima fila. Adesso vogliono farsi raccomandare an… -