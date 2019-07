Tailandia | il cucciolo di dugongo che «abbraccia» il suo soccorritore

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Il, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioIl, specie a rischioSi stringe a uno dei suoi «salvatori»: il loro sembra l’abbraccio fra un bambino e il genitore. Invece Mariam (così è stata chiamata: il nome significa «signora del mare») è una cucciola di, un mammifero acquatico parente stretto del lamantino, ritrovata ad aprile nelle acque della provincia meridionale di Krabi, in. Aveva solo cinque mesi e non c’era traccia della sua mamma, nei dintorni. Ma i dugonghi, considerati animali a rischio di estinzione perché vengono cacciati per la loro carne e perché risentono dell’inquinamento chimico, dopo la nascita hanno bisogno di ...