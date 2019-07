Si masturba in spiaggia davanti a dei bambini | linciato dai genitori

caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2019) Si è seduto al tavolino del bar dello stabilimento balneare di Rimini accanto a una donna e ai treche erano con lei, iniziando arsi e ad ansimare con un coltellostretto in pugno. Circondato da altria un’area giochi, l’uomo è stato strappato dal linciaggio e arrestato dai poliziotti con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, le volanti 1 e 2 sono intervenute nel bagno 63, sul lungomare Di Vittorio, chiamate mentre un folto gruppo di persone già accerchiava e spintonava il maniaco accanto al bar «Stella Marina». Lo riferisce l’AdnKronos. Portato dagli agenti in Questura Ahmed Mohamed Walid Abdelshafi, 37enne egiziano regolare in Italia, ha spinto e strattonato uno dei poliziotti prima di esser bloccato a terra e caricato nella volante. Sul suo corpo diversi gli ematomi e i graffi ...

