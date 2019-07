Salvini ora s’ispira a Varoufakis | ed è pronto a “sacrificare” Giorgetti

Matteo Salvini "affacciato sulla finestra elettorale". Sondaggi e migranti - il retroscena sul gioco sporco M5s : La vita del governo si deciderà tutto sul Decreto sicurezza bis. Ancora una volta, dunque, saranno i migranti e la politica del Viminale a dividere o unire Lega e M5s. I grillini, per timore di una fronda interna in Parlamento, secondo la Stampa faranno slittare l'approdo in aula del testo, previsto

Trenta : "Avevo avvisato Salvini - non ha voluto ascoltare. Ora si lamenta" : Tra Elisabetta Trenta e Matteo Salvini quel feeling necessario fra ministro della Difesa e ministro dell’Interno non è mai scattato. Anzi, spesso le frizioni fra di loro hanno provocato scintille. Ancora adesso, dinanzi ai diversi casi di navi cariche di migranti che popolano il mar Mediterraneo e chiedono di poter sbarcare, la ministra non nasconde la sua rabbia e il suo rammarico perché tutto questo “si sarebbe potuto ...

Mediterranea - lezioni di yoga per sfidare (ancora) Salvini : Angelo Scarano L'ong si prepara ad una nuova raccolta fondi per tornare in mare e pagare le multe. E fa cassa con le lezioni di yoga Mediterranea dopo il sequestro della nave Alex e con la Mare Jonio già fuori gioco da tempo, è già in cerca di nuove risorse per tornare subito in mare. L'ong è a caccia di soldi per procurarsi una nuova imbracazione e per pagare la pesante multa che è arrivata dal Viminale. L'ultima missione conclusa ...

Salvini e J-Ax litigano su Twitter : 'Non ha mai lavorato - mantenuto dagli italiani' : Quello tra J-Ax e Matteo Salvini non è mai stato un rapporto idilliaco, anzi, i due si punzecchiano, solitamente via social, da diversi anni, lanciandosi spesso e volentieri frecciatine neanche troppo velate. L'ultimo episodio in tal senso si è verificato negli ultimi giorni, quando J-Ax ha deciso di intervenire a sostegno di Carola Rackete, nell'ambito della discussione mediatica sul caso Sea Watch 3....Continua a leggere

Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” : Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” Una lunga, calda e movimentata estate per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ufficialmente iniziato la sua crociata contro le ONG dopo l’approvazione (parziale) del decreto sicurezza bis. E ormai, il braccio di ferro tra l’inquilino del Viminale e la capitana della Sea Watch 3 proseguirà in sede giudiziaria. Il legale di ...

E ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto a Salvini : "Qui troppi migranti" : Serena Pizzi Ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto al Viminale: "Ci sono troppi immigrati nell'hotspot. È al collasso" Evidentemente il comportamento della nave Sea Watch 3 e di Alex sta scatenando qualche malumore, anche nei più convinti sostenitori di "apriamo i porti". Forse, più in generale, le ong che si comportano come meglio credono stanno stancando un po' tutti. E questo vale anche per il sindaco di Lampedusa, Salvatore ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Lampedusa - Salvini vieta sbarco nave Alex - 7 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi, 7 luglio 2019: Lampedusa, Salvini vieta sbarco nave Alex dell'Ong Mediterranea. Emergenza rifiuti a Roma.

Salvini cambia idea : "Libia porto sicuro? Ora No" : "La Libia non è un porto sicuro". Ad affermarlo è stato Matteo Salvini, che in passato ha più volte condannato le ong che non accettavano di rispettare le indicazioni della Guardia Costiera libica. Poi il vicepremier ha aggiunto che il Governo italiano sta "lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla".Nonostante questa importante ammissione, l'obiettivo principale di Salvini è comunque quello di evitare che i ...

Caro Salvini - se non ora - quando? : Alessandro Sallusti Matteo Salvini ha sbottato: «Abbiamo vinto le elezioni e in Europa accontentano Pd e Cinque Stelle», con riferimento alle per ora uniche nomine che l'Italia ha strappato a Bruxelles, quella di David Sassoli (Pd) a presidente e di Massimo Castaldo (Cinque Stelle) a vicepresidente del Parlamento. Già, a che serve vincere se poi non si comanda? La risposta è banale: a vincere, se sei bravo, basti tu, ma per comandare ...

Sea Watch - il capitano vuole portare Salvini in tribunale - lui : 'Non vedo l'ora' : Matteo Salvini e Carola Rackete possono essere considerati i due volti del caso Sea Watch. Da un lato c'è la capitana dell'imbarcazione Ong che sceglie di forzare il blocco navale italiano in nome della necessità di preservare l'incolumità degli oltre 40 migranti a bordo della sua imbarcazione. Dall'altro c'è il Ministro dell'Interno italiano che non indietreggia rispetto alla sua idea di non accogliere le navi delle organizzazioni non ...

Bruno Vespa - la cupa profezia su Matteo Salvini : "Patto M5s-Pd - perché ora rischia grosso" : A suonare l'allarme per Matteo Salvini, nel suo consueto intervento del sabato su Il Giorno, è Bruno Vespa, in un commento dal titolo "Il Capitano e Guilliver". Si parla del gigante uscito dalla penna di Jonathan Swift, della scena in cui "guarda con gli occhi sgranati un lillipuziano appoggiato sul

Migranti - Salvini : “Libia porto sicuro? Non in questo momento. Stiamo lavorando perché situazione torni tranquilla” : “Libia porto sicuro? In questo momento no, però la guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro. Stiamo lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se la Libia è un porto sicuro e sul rischio che dal Paese arrivino altri 8 mila Migranti. Verranno smistati in Europa? “No, non è questo ...