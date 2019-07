Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco | in streaming il remake

tvzap.kataweb

(Di martedì 9 luglio 2019) Dal 19 luglio insu Netflix– I, la nuova serie dedicata ai personaggi nati dal celebre manga di Masami Kurumada amatissimo anche in Italia. Ilrealizzato in computer grafica prevede i doppiatori originali italiani cosa che ha fatto felice i tantissimi fan e consentirà di evitare i problemi che Netflix nel nostro paese ha avuto con la pubblicazione di un altro celebre anime come Neon Genesis Evangelion che aveva un doppiaggio tutto nuovo che ha ricevuto talmente tante critiche da costringere il colossoa fare retromarcia e ridoppiare tutto. Invece perSeya – I, disponibile dal 19 luglio, si è scelto un approccio più conservativo anche se sembra che il personaggio di Andromeda sarà una donna e anche su questo fronte non mancheranno le critiche. La prima stagione è stata ...

