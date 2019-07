Migranti | 47 persone su un pattugliatore Gdf sono sbarcati a Pozzallo

Migranti - Papa Francesco : "Sono persone - non si tratta di questioni sociali" : "Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie". Questo il messaggio di Papa Francesco durante l’omelia della messa dedicata ai Migranti e ai loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. "Non si tratta solo di Migranti, nel duplice senso che i Migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata", ha aggiunto il ...

"I Migranti sono prima di tutto persone umane" - ammonisce Papa Francesco : Papa Francesco e gli ultimi, gli scartati "che ogni giorno gridano al Signore". Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, il Pontefice celebra in San Pietro la messa per i migranti. "sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!", ammonisce Francesco che sottolinea come "i più deboli e vulnerabili" debbano essere aiutati, "una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Nessuno per Dio ...

Migranti - Salvini : “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia. A Trenta rispondo coi numeri” : “Cosa replico alle parole ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul tema ong e Migranti? Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del centenario ANA Associazione Nazionale Alpini alla Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in Sant’Ambrogio a Milano sulle polemiche col ministro ...

Migranti - Alan Kurdi verso Lampedusa con 65 persone a bordo : Migranti, Alan Kurdi verso Lampedusa con 65 persone a bordo La barca della Ong tedesca Sea Eye fa rotta verso l’Italia: “Diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo”. Scontro con il Viminale anche su nave Alex, al largo di ...

Migranti : Casarini - ‘assistiamo a respingimento di massa di persone che scappano da guerra’ : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “Stiamo assistendo a un respingimento di massa di persone che scappano dalla guerra”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini di Mediterranea Savig Humans, che ieri ha partecipato all’Onu a Ginevra a una sessione sui diritti umani. “Ieri è stata una ottima occasione per iniziare un percorso di dialogo – dice – perché noi vogliamo che di queste cose se ne parli, come ...

Migranti : Casarini - ‘Sono più le persone che annegano che quelle che arrivano’ : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “Si sente tanto parlare di sbarchi fantasma, ma il vero dramma è rappresentato dai naufragi fantasma. Sono molti di più i Migranti che annegano in mare che quelle che arrivano. Dal governo è solo pura propaganda politica”. E’ la denuncia di Luca Casarini, della ong Mediterranea Saving Humans. “Con le centina di persone che si mettono in mare ogni giorni – dice – una ...

Migranti - naufragio al largo delle coste della Tunisia : “Solo 4 persone sopravvissute - almeno 80 disperse” : “Solo cinque persone sono sopravvissute, mentre almeno 80 disperse“. Sono i numeri di un altro naufragio, riportato su Twitter da Alarm Phone, a largo di Zarzis, in Tunisia. Alarm Phone cita Chamseddine Marzoug, attivista e volontario della Mezzaluna rossa tunisina. Contattato dall’Ansa, Marzoug ha poi riferito che si tratta di un gommone partito dalle coste libiche. Dei 5 superstiti uno, originario della Costa d’Avorio, è morto in ...

Migranti - Sea Watch : “Andremo avanti coi salvataggi”. Media tedeschi : “Germania accoglierà una dozzina di persone” : “Proseguiremo le operazioni di salvataggio in mare”. I responsabili di Sea Watch hanno assicurato che la ong non interromperà la sua azione nel Mediterraneo centrale, auspicando una “soluzione politica” in modo che “situazioni del genere non tornino a ripetersi”. Le parole del portavoce Ruben Neugebauren sono arrivate nella giornata in cui, stando a quanto riferito dallo Spiegel online, la Germania si farà ...

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono sbarchi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su Onlus che lucravano sull’accoglienza di Migranti : La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su quattro Onlus che secondo l’accusa lucravano sull’accoglienza di migranti. Secondo la procura di Milano, che ha indagato sul caso, le quattro Onlus avevano presentato documenti falsi per