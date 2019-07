Luigi Di Maio umiliato dall' ex grillino Giannuli | M5s finito con Salvini | presto

Scuola - rischio scontro Lega-M5S : ecco le parole di Luigi Di Maio : Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza il rischio di uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione della Scuola e ...

Luigi Di Maio provoca Salvini : "Si sente solo sui migranti? Gli regaleremo un peluche" : "Se Salvini si sente solo, come dice, sul tema dei migranti, gli mandiamo un peluche". Luigi Di Maio provoca, ironizzando con i giornalisti che gli chiedevano commenti sulle politiche del Viminale a margine della cerimonia per l'anniversario della Polizia pentitenziaria in piazza del Popolo, a Roma.

Luigi Di Maio e la frecciatina velenosissima a Di Battista e dopo la critica a Fico : Non è tutto amore dentro il M5S una nuova frecciatina quella di Di Maio al compare Di Battista, successivamente la critica a Roberto Fico Luigi Di Maio mostra chiari segnali d’insofferenza nei confronti degli amici e colleghi di sempre: Roberto Fico e Alessandro Di Battista. Dal palco di Milano, come scrive il Fatto Quotidiano, il capo … Continue reading Luigi Di Maio e la frecciatina velenosissima a Di Battista e dopo la critica a Fico at ...

Vitalizi - Luigi Di Maio : Cassazione boccia il ricorso degli ex parlamentari contro i tagli : Esulta il capo politico Luigi Di Maio per la decisione della Cassazione, che ha bocciato i ricorsi presentati dagli ex parlamentari contro i tagli ai Vitalizi: "Con l'eliminazione dei Vitalizi si risparmiano 280 milioni, tra Camera e Senato, a legislatura". Ora però la palla potrebbe passare al Consiglio di Giurisdizione della Camera, legittimato "a sollevare questioni di legittimità costituzionale".

Luigi Di Maio esulta : "Vitalizi - la Cassazione boccia il ricorso degli ex parlamentari". Ossigeno per il M5s : Ossigeno puro per Luigi Di Maio: la Cassazione boccia il ricorso di alcuni ex parlamentari contro il taglio dei vitalizi e il M5s può esultare. "Vi ricordate il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari che abbiamo fatto nei mesi scorsi? Qualcuno ha fatto ricorso per conservare il privilegio che per

Luigi Di Maio lascia sola la Raggi - lei si sfoga : "Con i 5 Stelle non parlo più". Guerra con Di Battista : I rapporti tra Virginia Raggi e i vertici grillini sono a zero: "Io con i 5 Stelle non ci parlo più", sarebbe questo lo sfogo della sindaca di Roma sommersa dal caos-rifiuti della Capitale. Secondo il Corriere della Sera, il post di Alessandro Di Battista su Facebook svela la solitudine dell'avvocat

Alessandro Di Battista umiliato ancora da Luigi Di Maio : "Quello che va in giro a presentare libri" : Luigi Di Maio a parole promette di "andare avanti" senza guardare al passato, ma nei fatti il suo pensiero va sempre ad Alessandro Di Battista, il pentastellato dissidente che negli ultimi tempi ha creato scompiglio nel Movimento. Il leader grillino lo definisce "quello che va in giro a presentare l

Luigi Di Maio attacca Benetton - che figuraccia : doppia gaffe in un colpo solo : Ennesima puntata dello scontro M5S-Benetton. Domenica 7 luglio Luigi Di Maio ha pubblicato su Facebook un lungo video con il riassunto della storia del ponte Morandi, dalla costruzione al crollo. Ma c' è un punto che è stato contestato da Autostrade per l' Italia: non è vero che i risarcimenti ammon

Luigi Di Maio compie 33 anni - gli auguri social nel giorno del suo compleanno : «Buon compleanno Luigi vai avanti e non fermarti alla lunga il tuo lavoro pagherà». E poi: «Luigi Di Maio, ragazzo del Sud Italia che con tenacia sta cambiando il mondo della...

Fanno lo show e favoriscono gli scafisti! Migranti - Luigi Di Maio si scaglia contro le Ong : Secondo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, le Ong che operano nel Mediterraneo e soccorrono Migranti "sono una parte del problema": "Non bisogna cadere nel loro gioco, delle Ong intendo. Mentre Fanno lo show con l’Italia gli scafisti continuano a fare traffico verso le nostre coste". Di una cosa Di Maio è certo: di quanto sta avvenendo nel Mediterraneo – definito uno “show” dallo stesso capo politico M5s – il governo italiano ...

Buon compleanno Luigi Di Maio - Benedetto Lattanzi… : Buon compleanno Luigi Di Maio, Benedetto Lattanzi… …George W. Bush, Sylvester Stallone, Antonella Lualdi, Toquinho, Flavia Piccoli Nardelli, Enrico Buemi, Gabriele Albertini, Paolo Alli, Cristina d’Avena, Enzo Strippoli, Italo Bocchino, Max Gazzè, Stefano Pellegrini, Francesco Zampaglione, Helene Nardini, Luigi Beghetto, Paolo Macedonio, Elisa Ridolfi, Rosalia Misseri, Palmiro di Dio, Virginie Marsan, Veronica Angeloni… Oggi 6 luglio compiono ...

Vittorio Feltri - informazioni privilegiate : perché Matteo Salvini non scarica Luigi Di Maio : La Lega nei sondaggi è cresciuta ulteriormente, sfiorando anzi superando il 38 per cento, un primato dai tempi della Democrazia cristiana. Un successo di queste proporzioni non lo raggiunse nemmeno Berlusconi nei tempi migliori. Ciononostante molta gente si domanda perché Salvini non spinga per lo s

Meglio un succo d’arancia! Luigi Di Maio vuole eliminare la Coca Cola dai distributori a scuola : Incentivare il made in Italy e, soprattutto, far bere agli studenti italiani bevande più salutari e non una Coca Cola. La proposta arriva dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Durante un evento al Villaggio Coldiretti di Milano, il vicepresidente del Consiglio si sofferma sulle conseguenze negative del “cibo spazzatura” per i più piccoli e chiede, almeno nelle scuole, di sostituire i classici distributori con altri ...

Luigi Di Maio - pace con Alessandro Di Battista per affondare Roberto Fico? Indiscreto M5s : Meglio averlo per amico che come nemico. E così Luigi Di Maio preferisce fare di Alessandro Di Battista un suo sostenitore. Il motivo, però sarebbe un altro. Il vicepremier sa benissimo di non poter sopravvivere all'avanzata del suo più acerrimo avversario: Roberto Fico. Trovare una sponda nel più p