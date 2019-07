La regina col pollice verde | «Sono ancora capace di piantare un albero»

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

Diffuse le prime immagini del battesimo del piccolo Archie : Royal Family (quasi) al completo - grande assente la regina : Mamma Meghan e papà Harry tengono amabilmente in braccio il piccolo Archie, nel giorno del suo battesimo. La cerimonia è stata celebrata al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, con buona pace dei fan. Le immagini sono state Diffuse attraverso gli account social della Royal Family: un ritratto di Archie Harrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio – che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel ...

Tour de France 2019 - tutte le maglie della Grande Boucle. La Maglia Gialla è la regina della Terra. Verde - bianca e a pois tra colori e storia : Il rapporto tra il Tour de France e le sue maglie è fatto di tradizione. Una storia che ormai dal 1975, anno dell’inserimento della Maglia bianca e quella a pois, si ripete ogni anno regalando emozioni forti a tutti gli appassionati. La lotta alla Maglia Gialla, da sempre simbolo del primato, infuocherà la corsa in tutti i suoi aspetti. Un colore distintivo, che tutti i corridori sognano di indossare sin da bambini e che i tifosi puntano a ...

Kate regina di stile in abito color cielo (e sexy trasparenze) al Royal Ascot : Kate Middleton regina di eleganza, anche ad Ascot. La Duchessa di Cambridge, di celeste vestita, è stata protagonista indiscussa del Royal Ascot, celeberrima gara di cavalli molto amata dalla regina Elisabetta.Se durante l’edizione 2018 il ruolo di protagonista era stato ceduto alla cognata Meghan Markle, il ritorno di Kate Middleton ad Ascot non ha deluso le aspettative, vedendola esibire un look dai toni cielo. La Duchessa ha ...

Trooping the Colour - il compleanno della regina Elisabetta : c'era anche Meghan Markle : Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie, Meghan Markle si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota parata Trooping the Colour 2019, che tutti gli anni festeggia gli anni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il ...

Barbara D'Urso - la regina degli ascolti Mediaset : il suo "metodo" infallibile : Barbara D'Urso, classe 1957, rappresenta la tv 2.0 nonostante i suoi anni; è straordinario come, in quasi vent'anni, sia riuscita a trasformare la prima rete del Biscione e a rivoluzionare il modo di fare televisione, dalla conduzione ai contenuti. Cresciuta a pane, Milano Due, Canale 5, Cologno Mon

Trooping the Colour 2019 - i look delle reali alla parata della regina : Meghan Markle in GivenchyMeghan Markle in GivenchyI look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle reali alla parata Trooping the Colour 2019I look delle ...

Il ritorno di mamma Meghan Markle al Trooping The Colour in onore della regina : Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Buon compleanno, Sua Maestà! Il tempo atmosferico in Gran Bretagna, si sa, è affare serio. Così ormai da un paio di secoli tutti i regnanti britannici, seppur nati in gennaio, festeggiano il secondo sabato di giugno. È il giorno del Trooping The Colour, ...

Agnello di Windsor - tiare e protocollo violato. Cronaca di una cena di Stato con Trump - la regina e Kate Middleton : Trump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato ...

Trump accolto dalla regina attacca il sindaco di Londra : "Un perdente" | La visita tra le polemiche : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Trump accolto dalla regina a Londra. Gli insulti al sindaco : “È basso e perdente” : Il presidente americano Donald Trump e la first Lady Melania sono stati accolti a Buckingham Palace dalla Regina Elisabetta insieme al principe Carlo e alla moglie Camilla. Nella prima tappa della sua visita di tre giorni nel Regno Uniti, l’arrivo di Trump è stato segnato da colpi di cannone sparati in suo onore. Il presidente pranzerà con la regi...

La regina Elisabetta frantuma il protocollo alle nozze : "La sicurezza era stupita" - il gesto con la suddita : Anche la Regina Elisabetta, contrariamente all'apparenza, è umana. Capita anche a lei di infrangere il protocollo proprio come alla ribelle Meghan Markle. Come si legge su Vanity Fair, al garden party di Buckingham Palace, la sovrana si è soffermata con un’invitata che le aveva portato un mazzo di f

Spinge la regina a rompere il protocollo - la dama di compagnia di Elisabetta la rimprovera : Non solo Meghan e Kate, a quanto pare anche la regina trova obsolete alcune formule previste dal protocollo reale e ha dunque deciso di infrangerle. È accaduto in occasione del garden party organizzato a Buckingham Palace - un evento annuale con centinaia di ospiti - e la scena è stata immortalata e diffusa sui social.Laura-Ann, tra gli invitati all’evento, ha accompagnato sua madre alla festa.Armata di macchina ...

Se anche la regina Elisabetta infrange il protocollo (proprio come Meghan) : Harry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la ...