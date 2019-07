Il nuovo album dei Lacuna Coil ha una data e un nome

J Balvin e Bad Bunny - ecco il nuovo album «Oasis» : J Balvin e Bad Bunny. Mettete insieme il global ambassador del reggaeton e il fenomeno della trap latina ... cosa ne può venire fuori? Un’estate da ballare, certamente, con un duo pericolosissimo (segnatevi, una su tutte, il singolo Qué Pretendes). Un po’ come fu quel Watch the Throne di Jay-Z & Kanye West o What a Time To Be Alive di Drake e Future. E un po’ come quella che J Balvin e Bad Bunny ci prospettano ...

Giordana Angi fa un annuncio importante sul suo nuovo album : Giordana Angi sul nuovo album: “Sono felice, il disco sta prendendo forma” Giordana Angi, nonostante il grandissimo successo ottenuto con il suo album intitolato Casa, non sta certo con le mani in mano a godersi questo momento. E infatti la giovane ex concorrente di Amici ha già fatto un annuncio che ha infiammato gli animi dei suoi tantissimi supporter. Di cosa si tratta? Giordana Angi, parlando con questi ultimi su instagram, si è ...

Dua Lipa sul nuovo album : "arriverà presto"

Il nuovo album di J-Ax arriva nel 2020 dopo il progetto con Fedez e i singoli in radio : Il nuovo album di J-Ax uscirà nel 2020. A rivelarlo è il rapper milanese a Rockol in occasione del Rock in Roma, nel quale ha tenuto un concerto nell'ambito della tournée che ha organizzato per i 25 anni di carriera con DJ Jad. La sua nuova prova discografica sarà rilasciata dopo Il Bello Di Essere Brutti, che ha pubblicato nel 2014, e dopo Comunisti Col Rolex, che invece ha composto con Fedez. Nei prossimi giorni, J-Ax tornerà anche in ...

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Liam Gallagher Why Me? Why Not : La tracklist del nuovo album di Liam Gallagher sembra emergere da una serie di post che l'ex Oasis ha affidato al suo Twitter ufficiale. A balzare all'occhio è la serie di titoli che potrebbe far parte di Why Me? Why Not, che Liam Gallagher rilascerà per il mercato a cominciare dal 20 settembre. La novità arriva proprio nei giorni in cui l'ex Oasis si trova in Italia per la data al Collisioni Festival di Barolo, dove ha tenuto un ...

Machete Mixtape 4 - è uscito ufficialmente il nuovo album di Salmo : Poche settimane fa il rapper Salmo aveva annunciato l'uscita di un nuovo album su Instagram e tale 'misterioso annuncio' aveva destato grande curiosità tra i tanti followers dell'artista, originario della Sardegna. In seguito lo stesso famoso rapper olbiese aveva chiarito che si trattava della quarta edizione del 'Machete Mixtape', prodotto dall'omonima crew nata nel 2010 in terra sarda e stabilitasi a Milano dal 2012. Poche ore fa l'album è ...

Inarrestabile il tour di Renato Zero per il nuovo album - altri due sold out a Milano e Firenze : Il tour di Renato Zero non si ferma più. Dopo le 4 date sold out registrate a Roma e l'apertura di nuovi concerti, gli spettacoli dedicati al prossimo album fanno il pieno anche a Milano e Firenze nelle date del 10 gennaio e del 15 novembre. I biglietti per il Mediolanum Forum di Assago e per il Nelson Mandela Forum non sono quindi più disponibili poiché le date indicate sono già sold out, come le prime quattro che l'artista romano terrà ...

Concerti di Irene Grandi per il nuovo album : info biglietti e calendario ufficiale : Sono ufficiali i Concerti di Irene Grandi nel 2019 per il supporto di Grandissimo, nuovo album concepito per i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera. L’artista toscana sarà in tour per tutta l’estate ma anche in autunno, quando concluderà i Concerti al Teatro Verdi di Firenze con il live in programma per il 12 dicembre. Prima di partire per la tournée, Irene Grandi sarà anche ospite di Collisioni Festival a ...

Levante ha svelato la tracklist del nuovo album "Magmamemoria" : In arrivo il 4 ottobre

Il nuovo album di Renato Zero ha una data d’uscita ed è molto speciale : Il nuovo album di Renato Zero uscirà il 30 settembre. A rivelarlo è la recente intervista di Il Fatto Quotidiano di Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio, nella quale l'artista traccia un bilancio della sua carriera e specifica che in tour ci sarà particolare spazio dedicato alla figura di Zero. Com'è noto, quella del 30 settembre non è una data casuale, dal momento che si tratta del compleanno dell'artista romano che quest'anno spegne 69 ...

Terminate le registrazioni del nuovo album di Renato Zero a Londra : “Ci aspettano solo emozioni” : Sono Terminate le registrazioni del nuovo album di Renato Zero a Londra. L'annuncio arriva direttamente dai social ufficiali dell'artista romano, che ha così dichiarato di aver concluso le sessioni in studio per Zero Il Folle che uscirà nel mese di ottobre con la produzione di Trevor Horn. "Sono Terminate le sessioni di registrazione a Londra. Un lavoro fatto di energia, di scambio, di crescita... con il nostro solito coraggio. L’uscita ...

Liam Gallagher in concerto a Roma e Milano a febbraio per presentare il nuovo album "Why Me? Why Not."

Video - testo e traduzione di You’ll Never Find Me dei Korn - l’oscurità che anticipa il nuovo album : You'll Never Find Me dei Korn nasce per dimostrarci che esistono band in grado di evolversi all'insegna della ricerca e della perfezione: tutti ricordiamo il sound grezzo degli esordi - Blind, Shoots & Ladders, Clown - che già dal disco Issues (1999) aveva cambiato connotati con dinamiche più precise e soluzioni sonore più accurate. Sono passati diversi mesi da quando Jonathan Davis ci aveva fatto sapere di essere al lavoro ...