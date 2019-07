Dal 2020 volare dalla Francia sarà green | arriva l' ecotassa

Ambiente - Francia : ecotassa fino a 18 euro sui biglietti aerei Dal 2020 : Il Ministro dei Trasporti francese ha annunciato un “contributo ecologico” sul “trasporto aereo” per il 2020: il governo introdurrà un’ecotassa da 1,50 a 18 euro sui biglietti aerei per tutti i voli in partenza dalla Francia, ad eccezione della Corsica e delle ex colonie. La misura sarà inclusa nella legge finanziaria 2020 e si applicherà a tutte le compagnie aeree. L’ecotassa, che si applicherà solo ai voli ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass Dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Fisco - Salvini : possiamo fare un mix di flat tax e taglio cuneo - tasse al 15% Dal 2020 : Sul taglio delle tasse si può trovare una sintesi tra M5S e Lega con «un misto di flat tax e taglio del cuneo fiscale, possiamo anche trovare un accordo»...

Lego aprirà il primo parco acquatico a tema a GarDaland nel 2020 : A meno di un mese dall’annuncio dell’acquisizione del colosso dei parchi divertimento Merlin Entertainment da parte di Lego attraverso la holding Kirkbi, l’azienda danese famosa in tutto il mondo per i le sue costruzioni colorate ha annunciato la creazione del suo primo Legoland Water Park in Europa all’interno del parco divertimenti Gardaland. Sulla pagina Facebook del parco, l’amministratore delegato di Gardaland, Aldo ...

Flat tax - sottosegretario Bitonci : Dal 2020 Irpef dimezzata per 3 milioni di italiani : Il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, ha spiegato in che modo la Lega prevede di realizzare la Flat tax: un'aliquota al 15% in tre anni e una soluzione compatibile con quoziente familiare. L'iniziale riduzione dell'Irpef riguarderà i redditi fra i 35mila e i 50mila euro: si tratta di circa 3 milioni di italiani che vedranno i versamenti dovuti quasi dimezzati.

Dal 2020 la lotteria degli scontrini! Premi anche dando solo il codice fiscale : Dal primo gennaio 2020 arriverà la lotteria degli scontrini: come spiega il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, per partecipare i cittadini italiani dovranno solamente fornire il proprio codice fiscale quando acquisteranno prodotti dal costo di almeno un euro. Un’iniziativa che va di pari passo con l’arrivo dello scontrino elettronico, che cancella quello tradizionale cartaceo: “Dal primo luglio saranno collegati per ...

Ciclismo - Chris Froome esce Dall’ospeDale : torna a casa - riabilitazione per tornare nel 2020! : Chris Froome è tornato a casa dal centro di riabilitazione in cui si trovava dallo scorso 20 giugno, dopo quasi tre settimane il ciclista è finalmente potuto uscire come ha comunicato Dave Brailsford, team manager del Team Ineos, in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la partenza del Tour de France. Il britannico era incappato in una bruttissima caduta al Giro del Delfinato, durante la ricognizione della cronometro, procurandosi ...

Formula 1 – Dall’interesse per Verstappen alla line-up del 2020 - Binotto allo scoperto : “ecco i nostri piani” : Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la line-up del Cavallino nel 2020 La Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nel 2020 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A ...

Il 2020 sarà l’anno di Raffaello : le celebrazioni per i 500 anni Dalla morte iniziano a Urbino : Nell'aprile 2020 saranno trascorsi 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. La sua vita, l’arte e i suoi capolavori più importanti saranno al centro del calendario del prossimo anno, con numerosi eventi fra mostre, seminari e pubblicazioni, il tutto coordinato da un comitato scientifico nominato dal Mibact. In attesa del programma completo, è Urbino ad aprire le prime mostre nel segno di Raffaello.Continua a leggere