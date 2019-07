Venezia,Brugnaro:Toninelli responsabile

"La responsabilità maggiore di quanto accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il ministro, che ha poteri funzionali sull'intera filiera portuale", ha detto il sindaco di, dopo che ieri una nave da crociera ha sfiorato uno yacht.avverte: "Il tempo dell'attesa è finito.Siamo molto arrabbiati, basta con le navi a san Marco e lungo la Giudecca, il ministro venga al più presto a riferire alle istituzioni cittadini l'esito dell'ispezione che ha ordinato"(Di lunedì 8 luglio 2019)