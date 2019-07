Ultim’ora | Neymar non si unisce al raduno | il comunicato del Psg

forzazzurri

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Paris Saint Germain attraverso il proprio sito ufficiale hache il calciatorenon si è presentato quest’oggi alla ripresa degli allenamenti in casa Paris Saint-Germain, nonostante fosse stato inserito nella lista di giocatori convocati per la preparazione. Il: “Paris Saint-Germain ha scoperto che il giocatoreJunior non si è presentato nell’ora e nel luogo concordati, senza essere stato anticipatamente autorizzato dal club. La società deplora questa situazione e adotterà le misure più appropriate”. Leggi anche : Scotto: “Il Napoli segue con molta attenzione il terzino del Celtic, ecco la cifra che bisogna pagare per aggiudircarselo” Villareal, Albiol: “Mi hanno voluto a tutti i costi! A Napoli stavo bene, ma essere di nuovo a casa mia ha inciso moltissimo…” Mercato Napoli in uscita: entrambi ceduti, convocati in ...

