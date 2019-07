Spider-Man di Insomniac Games per PS4 appare nel quiz televisivo Jeopardy

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nonostante sia passato quasi un anno, il titolo disviluppato per PlayStation 4, ovvero-Man, sembra non essere stato cancellato dalla mente delle persone, nemmeno dagli sceneggiatori delamericano.Come riporta GameRant, in un episodio del, Alex Trebek chiede a uno dei concorrenti di identificare il logo grafico di PlayStation "famosa per avere come esclusiva-Man". Ovviamente qualsiasi esclusiva per PS4, come God of War o Days Gone avrebbe probabilmente funzionato per differenziare il logo da altre console di gioco, ma sembra che gli sceneggiatori diabbiano pensato che-Man avrebbe funzionato molto di più.Iltuttavia non è nuovo a questo genere di cose: due anni fa ad esempio era stata fatta una domanda riguardante The Last of Us che ha dato filo da torcere ai concorrenti a causa di una citazione ...

