Nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave: bimba precipita e muore

(Di lunedì 8 luglio 2019) Unadi 18è morta dopo essere caduto da unada crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suoche si trovava all'undicesimo pianoFreedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre laera attraccata a San Juan, Porto Rico. Laè stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ma non si è potuto far nulla per salvarle la vita. Secondo il sito web locale Primer Hora, la giovanissima vittima era originaria dell'Indiana, negli Stati Uniti, ed era in vacanza con i suoi genitori e i nonni. La polizia ha ora avviato un'indagine e sta visionando le telecamere a circuito chiusoe interrogando i passeggeri.