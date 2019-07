optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lade Lo Zoo di 105 si terrà oggi a. Lunedì 8 luglio all’Ippodromo SNAI di San Siro si terrà laper i primi 20 anni della trasmissione di Radio 105 che di anno in anno si conferma tra le preferite degli ascoltatori.Il traguardo dei 20 anni andava festeggiato con speaker e dj artefici di questa successo ma anche con gli artisti che di volta in volta sono stati ospiti o vittime del programma, e ovviamente con i fan che hanno confermato di giorno in giorno il proprio apprezzamento per Lo Zoo di 105.La serata di oggi sarà una grande. L'appuntamento è alle ore 21.00 all'Ippodromo SNAI di San Siro con tanto divertimento e musica e con live degli artisti presenti all'evento.Ci saranno J-Ax e Baby K ma anche Max Pezzali ed Emis Killa., Luca Carboni, TheedDi Patrizi poi ancora Giusy Ferreri e Takagi e Ketra. Ci saranno anche Nek e ...

OptiMagazine : La festa de Lo Zoo di 105 a Milano con The Kolors, Elodie, Nek, Elisa e molti altri - Radio105 : Ci sarete stasera all'#IppodromoSnaiSanSiro? I ragazzi de #LoZoodi105 vi aspettano! #zoo20 - Marco_Violani22 : RT @Radio105: Domani, #8luglio, ci saranno tantissimi ospiti alla festa de #LoZoodi105! #Zoo20 -