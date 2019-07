Inter | Barella è in dirittura d' arrivo | pronto l' assalto a Dzeko RUMORS

Calciomercato - le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter - nome nuovo per il Genoa - si muovono Lecce e Spal : Barella SEMPRE PIU’ vicino ALL’INTER – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto per Barella : si chiuderà nelle prossime 48 ore [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto di ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con il Cagliari per Barella : i dettagli dell’operazione : Il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa per Barella, nelle prossime ore la chiusura formale della trattativa L’Inter ha trovato l’accordo con il Cagliari per Barella, l’incontro avvenuto nella giornata di oggi ha sbloccato la trattativa, che dovrebbe essere definita formalmente nelle prossime ore. LaPresse/Enrico Locci Si valuta la forma migliore per chiudere l’operazione, che porterà nelle casse rossoblù ...

Barella all’Inter - nuovo incontro con il Cagliari : affare da 45M più bonus : nuovo incontro di mercato tra Inter e Cagliari per Barella: i club hanno trovato un’intesa intorno ai 45 milioni più bonus, da discutere i dettagli.“powered by Goal”Inter e Cagliari provano a chiudere la trattativa per il trasferimento di Nicolò Barella in nerazzurro. Dopo le tante parole spese nelle scorse settimane riguardo il futuro del centrocampista sardo, il suo approdo alla corte di Antonio Conte ora pare davvero a un passo.Nel ...

Barella all’Inter - il Cagliari richiede il giovane D’Amico nell’affare : L’Inter prosegue a piccoli passi le trattative per Barella, Dzeko e Lukaku. Oggi incontro in Lega con Giulini e Fienga.“powered by Goal”Con le parole di domenica di Beppe Marotta, il calciomercato dell’Inter è apparso più chiaro. Le trattative che vi raccontiamo da giorni proseguono a passo lento, con la volontà di essere chiuse alle condizioni nerazzurre.È il caso ad esempio di Nicolò Barella. La situazione è abbastanza chiara: il ...

Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Mercato Inter : nuovo affondo per Barella - il Napoli sarebbe in pole per Icardi : Il Mercato dell’Inter oggi vivrà una giornata importante sul fronte Nicolò Barella. In Lega, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in programma un incontro tra Marotta e Giulini per capire come continuare la trattativa per il calciatore che ha già scelto i nerazzurri per la sua prossima avventura professionale. Il dirigente nerazzurro incontrerà anche la Roma per Dzeko, ma le parti sono ancora distanti. Nel frattempo arrivano ...

Inter - Marotta fa il punto sul mercato : “Icardi e Nainggolan profili non necessari. Barella e Dzeko? Partita a scacchi” : Beppe Marotta fa il punto sulle cessioni dell’Inter: Icardi e Nainggolan fuori dal progetto nerazzurro targato Antonio Conte. In entrata Nel giorno della conferenza stampa di Antonio Conte anche Beppe Marotta regala alcune dichiarazioni piuttosto scottanti. Il dirigente nerazzurro si esprime sulle cessioni di Icardi e Nainggolan, spiegando che entrambi i giocatori risultano fuori dal progetto targato Antonio Conte: “quando si ...

Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Inter - Barella sarebbe più vicino : Cagliari pronto a trattare : Il nome di Nicolò Barella continua ad essere molto quotato in casa Inter. Il centrocampista sembra essersi promesso alla società nerazzurra in vista della prossima stagione. Resta da trovare l'accordo con il Cagliari che in queste ultime settimane, ha alzato il muro ed anche la quotazione del giovane talento. Il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, nei giorni scorsi ha ammesso che ai primi di giugno c'era stata l'intesa con i nerazzurri, ...

Mercato Inter - Marotta vorrebbe portare in nerazzurro Barella e Milinkovic-Savic : L'Inter è sicuramente tra le grandi protagoniste di questi primi giorni della sessione estiva di calcioMercato. Quattro gli acquisti ufficializzati dal 1 luglio ad oggi e non sembra finita visto che l'intenzione della società nerazzurra è quella di regalare una rosa più competitiva possibile al nuovo tecnico, Antonio Conte. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi summit di Mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang. I reparti ...

Mercato Inter : per Barella insidia da Cagliari - Matic e Lukaku sarebbero affari caldi : Il calcioMercato dell’Inter entra nel vivo. Il nome più vicino è sempre quello di Barella, anche se il Cagliari starebbe provando a fare muro con una ricca offerta per il rinnovo e l'inserimento di una "pesante" clausola rescissoria. L’ultimo nome uscito arriva dall’Inghilterra ed è Matic, regista del Manchester United che ha già lavorato con Conte al Chelsea; con i Red Devils, inoltre, resta aperto il discorso Lukaku. I contatti tra le parti ...

Barella - si chiude con l’Inter. La Roma si tira fuori - le ultime : Barella, si chiude con l’Inter. La Roma si tira fuori, le ultime Il Cagliari in questi giorni sta vivendo dei momenti particolari. La situazione di mercato del centrocampista Nicolò Barella, attualmente di proprietà del Cagliari, è intervallata tra la volontà societaria e quella del giocatore. Nonostante un accordo di base raggiunto con la Roma, la volontà del talento classe 1997 risulta essere quella di andare all’Inter, vista anche ...

Inter - la zampata di Antonio Conte : dopo Barella - obiettivo Vidal : il big che dovrà andarsene : La zampata di Antonio Conte potrebbe stravolgere l'Inter. Il neo-tecnico nerazzurro avrebbe bocciato Radja Nainggolan, arrivato un anno fa dalla Roma come colpo dell'anno e mai veramente integratosi nel suo nuovo club. Il 30enne ex Cagliari e Roma sarebbe chiuso dall'acquisto di Nicolò Barella, ma a