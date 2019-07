De Magistris | Stiamo costruendo una flotta per andare a soccorrere i migranti

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) "In questo Paese si ribaltano la verità e la realtà: chi salva vite viene arrestata, come Carola; chi tiene in ostaggio persone in barca non ha conseguenze. Questo è un terreno di scontro, stanno preparando altro. C'è una motivazione per tutto questo: ci sarà un processo contro i responsabili dei crimini contro l'umanità e le ong sono i testimoni, hanno le registrazioni". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de, che poi ha aggiunto: "Il porto di Napoli è aperto, l'ho detto alla Sea Watch a suo tempo lo ripeto ora.una piccola, velieri, gommoni, barche perché siamo disposti ad. Voglio vedere se si fa un maxiprocesso, abbiamo anche l'aula bunker... un de+700. Da magistrato a sindaco sono 120 i procedimenti a mio carico. Perché sono un mariolo? No perché facevo la caccia ai marioli...", ha aggiunto in visita a ...

