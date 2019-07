Dani Faiv racconta la genesi di ' Yoshi' | ' Fabri Fibra ha scritto la strofa in poche ore'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Machete Mixtape è uscito soltanto pochi giorni fa, per la precisione venerdì 5 luglio, ma è già entrato nella storia del rap italiano. A dirlo non sono soltanto i numeri record totalizzati negli ultimi giorni, ma anche e soprattutto l'ottimo riscontro da parte dei colleghi non presenti nel disco, molti dei quali – come ad esempio Tormento e Nerone – hanno comunque voluto spendere belle parole per il progetto, dopo averlo ascoltato. Tra le tracce più apprezzate del disco c'è sicuramente "". Il tappeto sonoro del brano é stato prodotto da Strage, e vede alternarsi sul beate Tha Supreme, quest'ultimo autore anche del ritornello, secondo molti il punto forte del pezzo....

ant9521 : @ZovicSZN Azz c’è anche il mio friend Dani Faiv - sereferiali : dani faiv fa paura madonna RAGAZZI di cosa stiamo parlando - marcoferazzini1 : Il migliore del machete mixtape vol 4 è DANI FAIV Però anche Tha Supreme mi ha stupito un sacco Oooooooooookkkkkei -