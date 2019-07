CorSport | Cairo vuole Verdi la priorità ma c’è da far un altro sforzo

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Per Simonec’è l’offerta del Torino: 21 milioni giudicati, da De Laurentiis, insufficienti a chiudere la trattativa. All’attaccante non dispiacerebbe vestire la maglia granata, scrive il Corriere dello Sport, madeve fare un, altrimenti non se ne fa niente. Il club allenato da Mazzarri, però, al momento è lain caso di partenza dal Napoli. La Sampdoria, che pure ha mostrato interesse, verrebbe solo dopo, nelle gerarchie del giocatore. Per Rog, invece, c’è l’opzione Genoa. Al croato è più che gradita e per lui c’è un’offerta di 19 milioni da parte di Preziosi. Ma c’è anche l’insistenza del Cagliari, che non si è ancora tirato indietro e che cerca di cautelarsi per la partenza di Barella. Tra i partenti c’è anche Tonelli. Si è fatto avanti il Sassuolo ma non è ancora successo nulla L'articololama c’è da far un ...

