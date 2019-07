Calciomercato Lazio | ultime notizie | Milinkovic verso l’addio

Calciomercato - le ultime trattative : un nome per la Lazio - i centrocampisti per il Milan - Fiorentina d’attacco : Il Calciomercato è entrato ormai nel vivo. Dopo l’apertura ufficiale del 1° luglio, continuano a susseguirsi diverse voci. Spal e Cagliari si contendono il prestito di Luca Pellegrini, da poco passato alla Juventus. Per il terzino sinistro si tratterebbe di un ritorno in Sardegna, dopo i buoni mesi della scorsa stagione, ma i ferraresi non mollano. Dopo l’ufficialità di Ayé, il Brescia guarda ancora in casa Clermont. Come ...

Il Manchester United ha individuato in Milinkovic-Savic della Lazio un potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Sostituirebbe Pogba. Come spesso accaduto nelle ultime sessioni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è uno degli uomini più ambiti in assoluto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a quelli di diversi top club europei e, a quanto pare, il Manchester United sarebbe pronto a fare concreti passi ...

Calciomercato Serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Il Liverpool avrebbe espresso preoccupazioni alla FIFA in merito al passaggio di Adekanye alla Lazio. Teme che ci siano stati contatti irregolari. Tra i colpi sin qui messi a segno dalla Lazio nel corso della sessione di Calciomercato estiva c'è anche uno molto importante in prospettiva: quello che ha portato a Roma Bobby Adekanye. Il club capitolino ha ufficialmente annunciato nella giornata di martedì l'arrivo a parametro zero ...

Calciomercato Lazio - è fatta per l’arrivo di Vavro : in programma domani le visite mediche : Il club biancoceleste ha chiuso per il difensore del Copenaghen, che domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche Nuovo arrivo in casa Lazio, si tratta di Denis Vavro. Il difensore slovacco domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche, dopo che il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il Copenaghen. Dieci milioni più uno e mezzo di bonus la proposta accettata dai danesi, che hanno dato il via libera al ...

L'operazione per portare il difensore slovacco classe 1996 Denis Vavro è chiusa: al Copenhagen 12 milioni bonus compresi. In attesa di ufficializzare l'arrivo di Manuel Lazzari, la Lazio manda a segno un altro colpo. È infatti chiusa l'operazione per portare in biancoceleste Denis Vavro, un rinforzo per la difesa. Il classe 1996 di nazionalità slovacca arriverà per 10.5 milioni di euro più 1.5 bonus, per un ...

Calciomercato - le ultime trattative : Lapadula al Lecce e Vavro alla Lazio - si muove ancora il Genoa : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, si muovono le squadre del campionato di Serie A, diverse trattative nella fase finale. Una di queste riguarda il nuovo attaccante del Lecce, dopo l’arrivo del portiere Gabriel è praticamente fatta anche per l’attaccante Lapadula, accordo raggiunto con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto. Si muove anche la Lazio, è fatta per il difensore Vavro dal ...

Calciomercato Lazio - ufficiale l’ingaggio di Adekanye : l’esterno arriva dal Liverpool : La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver ingaggiato l’esterno nigeriano, di passaporto olandese, Habeeb Omobolaji Adekanye. Il contratto del calciatore, ex Liverpool, è già stato depositato. Calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI]L'articolo Calciomercato Lazio, ufficiale l’ingaggio di Adekanye: l’esterno arriva dal Liverpool sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato - le notizie di oggi – La lista di tutti gli svincolati - telenovela Barella - Lazzari alla Lazio : LA lista DI tutti GLI svincolati – Si apre ufficialmente il Calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante, dalla giornata di oggi si sono liberati diversi calciatori a scadenza di contratto che si aggiungono quindi alla lista svincolati. Il prossimo campionato di Serie A sarà sicuramente più equilibrato con squadre più attrezzate rispetto alla scorsa stagione sia per quanto riguarda la zona alta che quella bassa della ...

Lazio - Tare ‘si confessa’ : Calciomercato - obiettivi e quei contatti con il Milan… : Parla della ‘sua’ Lazio, del Milan, per cui è stato vicino a firmare, e di tanti altri argomenti. Non è solito esporsi pubblicamente Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ma è intervenuto telefonicamente in occasione del premio Colantuoni-De Rosa a Camaiore (Lucca). IL CAMPIONATO – “Non trascurerei il Milan di Maldini e Bonan, la Roma ha scelto di punTare su un allenatore interessante. L’Inter sta ...

Calciomercato Lazio - ultime notizie : poker di acquisti : Calciomercato Lazio, ultime notizie: poker di acquisti Si avvicina il ritiro di Auronzo per la Lazio, previsto per il 12 Luglio e comincia a prendere forma la squadra della prossima stagione. Calciomercato Lazio, ultime notizie: capitolo esterni C’è aria di rivoluzione in casa Lazio, infatti, molti giocatori sono ai saluti ed altri pronti per essere accolti. Basta, Romulo e Caceres diranno addio alla capitale, ai tre giocatori, ...

Calciomercato Lazio - accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Lazio e Spal hanno raggiunto l’accordo per Manuel Lazzari. Come riporta Sky Sport, l’esterno ferrarese passerà ai biancocelesti per 10 milioni e il cartellino di Murgia per il quale manca ancora qualche dettaglio da sistemare per quanto riguarda il contratto. L’accordo sarà formalizzato nelle prossime ore. Calciomercato Lazio, Caicedo può lasciare: è caccia al vice Immobile, tutti i ...

Calciomercato Lazio - Caicedo può lasciare : è caccia al vice Immobile - tutti i nomi : Calciomercato Lazio – Felipe Caicedo è sempre più lontano dalla Lazio. I biancocelesti gli offrono il rinnovo ma l’attaccante per ora rifiuta. Per l’ecuatoriano ci sono sirene cinesi e arabe. Come riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, i nomi al vaglio per il sostituto sono tanti. Il primo è all’estero: si tratta di Luca Waldschmidt, grande protagonista all’Europeo Under 21 con la ...

Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per Hinteregger : Calciomercato Lazio – Si muove anche la Lazio sul Calciomercato, il club biancoceleste ha intenzione di rinforzarsi in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliore il risultato dell’ultimo campionato con un punto di partenza che è stata la vittoria della Coppa Italia. La dirigenza biancoceleste pensa intanto ad un ritorno di fiamma, si tratta di Martin Hinteregger, vecchio pallino della Lazio che però non è ...