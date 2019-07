21enne muore dopo aver bevuto un frullato proteico Il padre su Facebook | “State attenti”

Pagata per strangolarsi in video - cam-girl 21enne muore in diretta : Morire soffocata a 21 anni in diretta, esibendosi come cam-girl a pagamento su internet. È il dramma che ha coinvolto Hope Barden, ragazza britannica deceduta per accontentare le richieste di un suo cliente abituale. Lo riporta la testata Independent.Jerome Danger, uomo 45enne, aveva convinto la giovane ad esibirsi in esclusiva per lui in cambio di somme di denaro più alte, facendo richieste sempre più estreme fino allo ...

Ragazza 21enne muore attaccata da tre squali : i genitori assistono alla scena impotenti : Tre squali l’hanno aggredita e uccisa mentre stava facendo snorkling alle Bahamas. Jordan, 21 anni, originaria della California, è morta così, davanti agli occhi dei genitori che guardavano impotenti la scena. L’attacco nei pressi di Rose Island, intorno alle due di ieri pomeriggio. “Possiamo confermare che una cittadina degli Stati Uniti alle Bahamas è stata attaccata da almeno uno squalo il 26 giugno“, ha detto un ...

A Latina muore 21enne per intervento al naso : Claudio Carollo La rinoplastica doveva essere il regalo di compleanno, invece durante l'operazione ha avuto un arresto cardiaco. La Procura ha disposto l'autopsia Doveva essere un semplice intervento estetico, un ritocchino al naso come regalo per il suo compleanno. Invece mentre era sotto i ferri è cominciato un coma durato una settimana dal quale non si è più svegliata. Mariachiara Mete, una ragazza di 21 anni di Lamezia Terme è ...

Lecce - travolta in scooter da una minicar : muore 21enne - alla guida dell’auto un 15enne : Elisa Bascià, ventunenne di Cavallino (Lecce) alla guida dello scooter che l'altra notte è stato coinvolto in un incidente stradale, non ce l'ha fatta. Rintracciato il ragazzo alla guida della minicar che si era allontanato dopo lo schianto: si tratta di un quindicenne che si trovava in auto insieme a un amico coetaneo.Continua a leggere

Victor sbaglia stazione e muore urtato dal treno - risolto il caso del 21enne orginario del Salvador : Di ritorno da una festa a Milano, Victor si è addormentato sul treno e ha mancato la fermata per Melegnano. Arrivato al capolinea a Lodi, invece di aspettare la coincidenza della mattina successiva ha deciso di tornare verso casa a piedi seguendo i binari della ferrovia. Dopo aver percorso 6 chilometri ha trovato la morte nei campi, probabilmente urtato da un treno merci. La ricostruzione del Corriere della Sera aiuta a capire meglio la ...

Brescia : frontale con un pullman turistico - 21enne muore sul colpo : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - A un 21enne del Bresciano, ma originario di Salerno, è stato probabilmente fatale un colpo di sonno, o una distrazione momentanea mentre era alla guida dell'auto. Verso le cinque, poco prima dell'alba, ha sbandato sulla statale 237 all'altezza di Vobarno (Brescia) ed è f

Giù da una scogliera per scattare una foto col fidanzato : 21enne muore dopo un volo di 30 metri : Michelle Casey, studentessa 21enne dell'Oregon, è morta dopo essere caduta da una scogliera nei pressi di Manzanita, dove si era recata con il fidanzato per scattare delle foto al panorama. dopo aver perso l'equilibrio, ha fatto un volo di 30 metri. Un albero ha attutito la caduta e impedito che finisse nell'Oceano Pacifico. "Abbiamo donato i suoi organi e ha già salvato due vite". dopo che il compagno ha allertato i soccorsi e le forze ...