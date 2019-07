Nucleare | Ira esce dall' accordo Su l' arricchimento dell' uranio

Iran fuori dall’accordo sul Nucleare e annuncia : “Aumentiamo arricchimento dell’uranio - colpa è di Usa e Ue” : L’ultimatum è scaduto: l’Iran è pronto a ricominciare ad arricchire il suo uranio, violando gli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015 e dando seguito alle minacce lanciate nei giorni scorsi. Mercoledì infatti, il presidente Hassan Rohani aveva annunciato che da domenica 7 luglio Teheran avrebbe ricominciato ad arricchire l’uranio in suo possesso a oltre il 3,67%, limite fissato dall’accordo ...

L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’accordo sul Nucleare del 2015 : L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’accordo internazionale che aveva sottoscritto nel 2015. La notizia è stata data dal ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e confermata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, i cui ispettori hanno

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su Nucleare - la strategia di Trump per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...

Iran - gli Usa stanno uccidendo l’accordo Nucleare. E l’Europa è complice : di Roberto Iannuzzi* Nel braccio di ferro attualmente in corso fra Stati Uniti e Iran, l’Europa spicca per la sua marginalità ma anche per la dissonanza di alcune sue posizioni. Com’è noto, Washington ha recentemente accusato Teheran degli attacchi a due petroliere nel Golfo di Oman, che erano stati preceduti da episodi analoghi nel mese di maggio. L’amministrazione Trump ha anche diffidato la Repubblica Islamica dal violare l’accordo nucleare, ...

L'Iran pronto a disobbedire sul Nucleare. Chiede l'intervento dell'Europa - che si spacca : Entro dieci giorni l’Iran supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentiti dall’accordo sul nucleare del 2015. Lo ha riferito il portavoce della Agenzia iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, durante una visita di giornalisti locali al reattore ad acqua pesante di Arak, mostrata in diretta dalla tv di Stato. “Abbiamo quadruplicato il ritmo di arricchimento - ha detto ...

Nucleare Iran - l’annuncio : “Tra 10 giorni superiamo limite delle riserve di uranio”. La soglia è stabilita dall’accordo del 2015 : L‘Iran ha annunciato che entro dieci giorni supererà i limiti consentiti delle riserve di uranio a basso arricchimento, violando così l’accordo sul Nucleare del 2015. Nel maggio dello scorso anno gli Stati Uniti si sono ritirati dall’intesa (Jcpoa) e da allora la Repubblica Islamica chiede ai Paesi rimasti (Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Cina) di soddisfare le sue richieste in ambito petrolifero e bancario, bilanciando in ...

