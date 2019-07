Maxi Lopez show | “Non vedo i miei figli da gennaio | Wanda non me li fa vedere Salutare

calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Ben 13 squadre in cinque paesi diversi, tra cui l’Italia. Da Nord a Sud, da Milano e Torino fino a Catania. Mal’ultima stagione era al Vasco Da Gama. Ha concesso un’intervista a Gazzetta dello Sport, parlando anche dell’attuale rapporto conNara. Ecco le sue parole. “Via dal Vasco perché volevo cambiare, mi sono liberato e ora cerco una nuova sfida. Se igiocano a calcio? Sì, sono tutti attaccanti, solo Constantino non ha ancora deciso perché ogni tanto gioca in porta. Non lidanon me lo permette. Di recente sono andato a Milano per incontrarli ma sono stati portati via di proposito. E non dico più nulla sennò si ripropone tutto sui social. Icardi? Sono complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Lei propose anche a me di farmi da procuratore, ma rifiutai perché per me non va bene mischiare ...

LucaRovisoINTER : Maxi Lopez -Gazzetta dello Sport di oggi- su #Icardi e #Wanda dice: 'Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perchè lui approva'. - Peppe_Salines : Cari Maxi Lopez e Diego Armando Maradona, vi chiedo scusa perché su Icardi non c’avevo capito un cazzo. - sandrobuseto019 : @MisterAlex90 @wandaicardi27 Il buon Maxi lopez aveva capito tutto, ora lo capisco e lo comprendo -