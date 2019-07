M5s contro Der Spiegel che aveva elogiato la comandante Rackete

M5s contro Jovanotti per l'impatto ambientale del suo tour : Due deputate del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'ambiente per l'impatto ambientale che potrebbe essere provocato in Italia dal Jova Beach Party. Sabato 6 luglio è cominciato l'evento estivo targato Jovanotti, parliamo del Jova Beach Party, che vedrà impegnato il cantante sulle spiagge più rinomate del Bel Paese fino al prossimo 31 agosto. L'estate per Lorenzo Cherubini è cominciata ...

No Tav - il M5s Torino incontra gli attivisti. Restano le distanze fra i “no” e i “forse” : tutto rinviato all’incontro con Di Maio : Pochi punti in comune e una distanza siderale sul metodo. Servirà la mediazione di Luigi Di Maio per provare a trovare un punto d’incontro su una linea comune. Questo l’esito dell’assemblea di venerdì sera tra attivisti, eletti locali e parlamentari M5s di Torino e provincia, un incontro organizzato in concomitanza di una serie di eventi: l’avvio dei bandi di gara di Telt, la società italo-francese che sovrintende la costruzione ...

Jova Beach Party al via a Lignano Sabbiadoro - M5s fa interrogazione contro Jovanotti per danni ambientali e lui replica : “Fake news” : FQ Magazine Germania, allarme processionarie: 15 persone ricoverate. Chiuse scuole, strade e ristoranti Finalmente dopo mesi di attesa (e di polemiche, sempre respinte al mittente) prende il via con un sold out da Lignano Sabbiadoro, il “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti, la festa sulla spiaggia che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Si spengono ...

Assegni familiari - scontro M5s-Lega : 17.05 E' scontro tra M5S e Lega sull'assegno familiare unico proposto dal ministro per la Famiglia, Fontana. "Il governo lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino dai zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico",annuncia il ministro in un'intervista. Ma il M5S: una misura troppo costosa.E accusa Fontana di "giocare a tombola".Il viceministro ...

Luigi Di Maio e M5s - complotto contro Matteo Salvini : asse con la magistratura per farlo fuori : La rabbia di Matteo Salvini contro il gip di Agrigento, che ha deciso di lasciare libera Carola Rackete, è un sentimento che dura tutto il giorno. A più riprese il ministro dell' Interno tuona contro la magistratura: «Nessuno mi toglie dalla testa che sia una sentenza politica. La scarcerazione di u

Corruzione : M5s - 'assessori governo Musumeci non riescono a controllare dipartimenti' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Dall’audizione dell’assessore Cordaro in commissione Antimafia Ars sul caso Arata-Nicastri, così come dalle audizioni di Pierobon e Turano, è emerso chiaramente che su questi tre assessorati ci sia stata e, probabilmente, è in atto una pressione esterna da parte di un

Von der Leyen - il leghista Zanni : “Il Parlamento si faccia rispettare e voti contro”. Castaldo (M5s) : “Noi valuteremo” : La Lega è pronta a votare contro la nomina della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, i 5 stelle dicono che valuteranno i programmi. I soci di governo in Europa continuano a seguire linee diverse e spesso lontane dagli stessi impegni presi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Se il Parlamento si vuole fare rispettare e difendere il metodo dello spitzenkandidaten e se veramente volete essere coerenti, dovete votare ...

David Sassoli - "gioco sporco contro la Lega". Complotto anti-Salvini : Pd dietro l'elezione del M5s Castaldo : C'è il grillino Fabio Massimo Castaldo dietro la rivolta della Lega a Strasburgo, con gli eurodeputati di Matteo Salvini che escono dall'aula. E c'è il Pd (e il Pse) dietro a Castaldo, in un domino politico perverso che riporta tutto alle dinamiche interne all'Italia, in quello che la leghista Mara

Pd - LeU e M5s contro Mollicone (Fdi) - il deputato che aveva messo alla gogna le colleghe giudicate “scollate” : Rivolta alla Camera contro il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, che aveva messo alla gogna su Facebook alcune colleghe parlamentari, bollandole per il loro dress code giudicato troppo “scollato”. “Rispettino l’Aula, non siamo al mare”, aveva denunciato Mollicone. Parole che hanno scatenato le proteste in Aula di diverse colleghe, compresa l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. ...

Sea Watch invitata dal M5s alla Camera - l'ira di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : Il Movimento 5 stelle ha deciso di invitare mercoledì 3 luglio la ong tedesca Sea Watch alla Camera per una audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis scatenando l'ira della Lega e di Matteo Salvini. Il sottosegretario al min

Ira di Salvini contro Di Maio : “Mi attacca su Autostrade e poi diserta Cdm”. M5s minimizza : Scontro a distanza tra Di Maio e Salvini per il Cdm sull'assestamento di bilancio. Fonti di governo hanno riferito che Salvini si sarebbe innervosito per l'assenza del collega pentastellato. Poco dopo però abbassa i toni: "Nessuna polemica con Di Maio o altri, abbiamo solo tanto lavoro. E dal M5S chiariscono che "L'assenza di Di Maio al Cdm era stata comunicata una settimana fa".Continua a leggere

Migranti - Fedriga rilancia il muro al confine sloveno : è scontro con il M5s : Un muro al confine est con la Slovenia. È l’idea del governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega), intervistato dal Fatto Quotidiano: «Certo che se l’Europa non tutela i...

Autostrade - Renzi : “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier : “È nato il partito dei Benetton - tutti contro il M5s” : “È nato il partito dei Benetton“. Il vicepremier Luigi Di Maio torna sulla questione Autostrade e ribadisce l’intenzione da parte del M5s di revocare la concessione alla società del gruppo Benetton come conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Ieri il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che da una prima lettura del parere elaborato dalla commissione tecnica di esperti emerge “un grave inadempimento da ...

Immigrazione - Fedriga lancia il "muro da 243 km sul confine Est". M5s fuori controllo : "Coglion*** pazzesca" : Il muro anti-migranti di Fedriga e Salvini? "Una coglion*** di proporzioni bibliche". Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, commenta piuttosto ruvidamente la proposta di Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Fr