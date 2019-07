LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | ginnastica da sballo! Oro Carlotta Ferlito | argento per

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE19:23 NUOTO – Si passa subito alla finale dei 200m farfalla uomini: il nostro Carini scatta in seconda corsia. 19:20 NUOTO – BRONZO PER SCALIA! L’azzurra è la prima delle umane dietro il duo americano composto da Berkoff, oro e record delle, e Haan. 19:16 NUOTO – Si prosegue con la finale dei 100 dorso femminili: l’Italia punta su Silvia Scalia in corsia 5. 19:14 NUOTO – Doppietta russa con Prigoda davanti a Khomenko, bronzo allo statunitense Roy. 19:09 NUOTO – Tutto pronto per la finale dei 200 rana uomini. 19:00 NUOTO – Archiviate le semifinali dei 200 farfalla donne: come preannunciato non ce l’ha fatta a qualificarsi Greco. Tra non molto la finale dei 200 rana maschili senza italiani in gara. 18:58 VOLLEY – L’Italia ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 7 luglio. Oro per Carlotta Ferlito nel corpo libero! Argento per Mori a… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 7 luglio. In arrivo la medaglia delle spadiste attesa per i cinque azzu… - MatteoMarchini5 : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 7 luglio. Argento di Lara Mori nella ginnastica artistica! Le spadiste… -