Foggia | incidente stradale nel Gargano | Eleonora muore annegata a 24 anni

(Di domenica 7 luglio 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Foce Varano, frazione marittima del comune di Ischitella, nelno, dove una ragazza di 24Ferraraccio, ha perso la vita in un brutto. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, pare che la giovane, per cause ancora tutte da accertare, abbia perso il controllo della sua Fiat Panda, e sia finita nel canale del porticciolo. Insieme a lei viaggiava anche il suo ragazzo, che miracolosamente è riuscito a mettersi in salvo. Molto probabilmentenon ce l'ha fatta ad uscire dall'abitacolo, ed è morta praticamenteall'interno dell'auto. I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente i soccorsi. La vittima aveva da poco festeggiato il suo compleannoaveva da poco festeggiato il suo compleanno, precisamente il 2 luglio scorso, quindi poco meno di una ...

