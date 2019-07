Wimbledon 2019 | Fabio Fognini spreca e delude contro Tennys Sandgren Gli ottavi restano

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019)fallisce ancora una volta l’approdo alla seconda settimana di. Il ligure si ferma nuovamente al terzo turno sull’erba londinese dopo aver perso in tre set con l’americanocon il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo poco meno di due ore e mezza di gioco. I rimpianti persono tantissimi, soprattutto nel secondo set, con le quattro palle avute per chiudere il tiebreak in suo favore. Resta un’altra occasione persa per il numero dieci del mondo, che ha fornito una prestazione veramententeun avversario che senza fare molto si trova per la prima volta aglididue palle break in apertura di match e poi perde il servizio nel game successivo. La reazione del ligure comunque non si fa attendere e trova l’immediatobreak. Nell’ottavo game aarriva un bel regalo ...

Eurosport_IT : Roger #Federer analizza il suo rapporto di corretta rivalità con #Nadal e confessa: 'Dopo il ritiro Rafa sarà uno d… - zazoomblog : Wimbledon – Eliminata a sorpresa Kiki Bertens la ceca Strycova vince in due set e accede agli ottavi - #Wimbledon… - peterkama : RT @Eurosport_IT: La maledizione di Fabio Fognini continua: out al terzo turno di Wimbledon per la sesta volta in carriera ?? ? https://t.co… -