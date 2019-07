Stromboli | proseguono le operazioni di soccorso per far tornare l’isola alla normalità

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Continuano le attività della macchina per ilper fari cittadini diloro vita quotidiana, dopo l’ultimo grido del loro vulcano dello scorso 1 luglio che ha causato un morto, diversi feriti e tanta paura. I Vigili del fuoco del Comando VF di Messina hanno contrastato diversi incendi nella zona di Ginostra e ripristinato alcune strade, liberandole da detriti e terra causati dall’eruzione vulcanica. Gli stessi operatori delsono stati condotti sul luogo dei roghi a bordo della Motonave VF M03 condotta dagli specialisti nautici del distaccamento portuale VF di Messina. La giornata di oggi ha visto anche l’arrivo dell’elicottero VF atterrato sulla spiaggia, con a bordo il Direttore Regionale per la Sicilia, il Dott. Ing. Vallefuoco, che ha voluto personalmente verificare lo stato di calamità del luogo per gestire ancora più da vicino il coordinamento ...

