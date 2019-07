Lo sceicco avrebbe trovato la moglie Haya in atteggiamenti inappropriati con la

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) Il sovrano di Dubai sospettava che la sua ex, la principessa, avesse avuto “contatti” con la sua guardia del corpo britannica quando li ha trovati insieme durante una visita a sorpresa nella loro casa di Londra, ha affermato un amico.LoMohammed al Maktoum sarebbe rimasto “scioccato” nel trovare laquarantacinquenne con la guardia del corpo nella sontuosa residenza e immediatamente lechiesto di tornare con lui a Dubai. La principessasi è rifiutato ed è ora impegnata nel divorzio più costoso del Regno Unito.La principessa, una delle sue sei mogli,elargito doni alla guardia del corpo, come riporta The Times. “Loè tornato a casa senza preavviso e hasuacon la guardia del corpo. I suoi sospetti sono stati confermati ”, ha detto una ...

DavidBasco86 : @Michelelv_x5 @shield_teo secondo me invece potrebbero pure vendere una minoranza (Elliott), l'importante e' guadag… - MatteoDentini : RT @mauretto17: @FJriou @_ThousandN Quale caso la Juve voleva guardiola e fino alla scadenza della clausula ci ha provato poi lo sceicco ha… - mauretto17 : @FJriou @_ThousandN Quale caso la Juve voleva guardiola e fino alla scadenza della clausula ci ha provato poi lo sc… -