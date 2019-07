Fognini perde la testa a Wimbledon | “Maledetti inglesi | deve scoppiare una bomba qui”

VIDEO Fabio Fognini attacca Wimbledon : “Maledetti inglesi - scoppiasse una bomba su ‘sto circolo”. Il ligure perde la testa : Fabio Fognini è stato eliminato da Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure ha faticato in maniera terribile contro lo statunitense e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dello Slam sull’erba londinese, un obiettivo che sembrava assolutamente alla sua portata considerando anche l’avversario di turno. Il numero 10 del ranking ATP ha letteralmente perso la testa durante l’incontro e si è lasciato ...

Wimbledon – Delusione Fognini contro Sandgren - l’azzurro perde in tre set e dice addio agli ottavi : Si ferma al terzo turno la corsa di Fognini a Wimbledon, il ligure viene sconfitto in tre set da Sandgren con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 Fabio Fognini esce di scena a Wimbledon, il tennista ligure non riesce a superare l’americano Tennys Sandgren, abile ad imporsi con il netto punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco. Una Delusione enorme per il numero dieci del ranking ATP che, nel corso del tie-break ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 4-3 - il ligure perde il break di vantaggio nel quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore di rovescio e un altro di dritto di Fucsovics. 4-3 Altro servizio vincente di Fognini. 40-30 Gran prima di Fognini. 30-30 Passante di dritto in rete di Fucsovics. 15-30 Volée di dritto lunga di Fognini. 15-15 Altro errore di Fognini. 3-3 Buona prima di Fucsovics e poi errore di rovescio di Fognini. 40-40 Passante di rovescio lunghissimo di Fognini. 40-A Dritto lungolinea vincente ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set - Khachanov batte Del Potro. Halep ai quarti contro Anisimova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

