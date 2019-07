Eutanasia | governo spaccato | deciderà la Consulta

repubblica

(Di sabato 6 luglio 2019) Lega e Movimento Stelle, su posizioni opposte, non sono riusciti a presentare un disegno di legge unico. La discussione alla Camera rinviata a luglio, ora non è nemmeno in calendario a settembre. Quello è il termine concesso dalla Corte Costituzionale al parlamento per...

SLCLSN59 : @ClintRitorna Il problema vero è il 'ministro da salotto' Trenta, che difficilmente darà quell'ordine! ...Ed allora… - darjedburgh : Il Governo del cambiamento !? ... certo , eutanasia di una Nazione . Loro gasati per il fatto di sentirsi qualcuno… - Marcell77640487 : La #Lagarde era quella che auspicava eutanasia per i vecchi che non possono più essere produttivi. Non credo amerà… -